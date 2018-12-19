«Самый популярный в мире» донор спермы рассказал о своей жизни

Американец Кайл Горди (Kyle Gordy), называющий себя самым популярным донором спермы в мире, заявил, что четверть клиенток выбирает секс с ним вместо искусственного оплодотворения. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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27-летний житель города Лос-Анджелес, штат Калифорния, утверждает, что решил стать донором после серии неудачных романов. «Мне всегда хотелось детей, но я очень быстро устаю от отношений, — объясняет он. — Донорство дает мне отдушину. Нет нужды искать девушку, а дети все равно будут». Ему известно о 18 детях, родившихся при его участии.

Первые клиенты обратились к Горди, когда ему было 23 года. «В феврале 2014 года я встретил пару, которая хотела завести детей, — вспоминает он. — Я сказал им, что могу помочь. Мы разговаривали 30 минут и через неделю встретились. Женщина забеременела, ребенку теперь четыре года. Потом та же пара завела от меня второго ребенка, ему сейчас 14 месяцев».

По словам Горди, его выбирают из-за прекрасной наследственности. «Я происхожу из хорошей семьи, — хвастается он. — Папа — юрист, мама — программистка, дедушка преподавал в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и был личным другом и коллегой Альберта Эйнштейна. Так что детям достанутся все эти юридические и инженерные гены».

Донор утверждает, что в 25 процентах случаев занимается с клиентками сексом. «Ко мне обратилась одна женщина, которой за 50, и попросила помочь забеременеть своей 29-летней дочери, чтобы потом усыновить ребенка, — рассказывает он. — Через год дочь захотела от меня еще одного ребенка, на этот раз для себя. В следующем месяце лечу к ней делать его естественным путем».

В 2017 году сообщалось, что 57-летний американский художник Майкл Рубино встретился с 19 детьми, которые родились в результате искусственной инсеминации его спермой. «Когда был донором, то полагал, что увижу двух или трех, если повезет, — признался он. — Я полюбил каждого из них сразу, как только встретил».

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