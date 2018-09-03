Из жизни
 
Последние новости
Причиной утечки воздуха на МКС оказался российский брак
Женщин в Малайзии побили палками за лесбийский секс
В Москве зафиксировали рекордное с начала века давление 
В России бивни мамонта пустили на новый iPhone
Госбанку срочно потребовались миллиарды
Школьник тайком потратил все деньги матери-инвалида на онлайн-игру
Шуфутинский допустил создание ремейка «Третье сентября» с Гречкой или Монеточкой
Итальянец забил гол ударом пяткой с лета
Россияне выстроили из машин портрет Шуфутинского
Российский мегапроект оказался на грани срыва
Новости партнеров

Донор спермы нашел детей благодаря тайному посланию

Перейти в «Мою Ленту»

Донор спермы из Австралии Кен Аллен (Ken Allen) сумел найти своих детей благодаря тайному посланию, которое оставил им в своей анкете. Об этом сообщило издание The Mirror.

Житель Мельбурна решил стать донором спермы из сочувствия к людям, которые не могут зачать детей. У самого Аллена есть жена, три родных ребенка и приемная дочь с Тайваня. Супруга не была против, и мужчина в начале 90-х годов несколько месяцев посещал клинику и сдавал генетический материал. Аллен знал, что не сможет связаться с потенциальными детьми, но в надежде на это оставил им послание на своей анкете донора. Он процитировал французского писателя Андре Жида: «Человек не может открыть новых океанов, пока не отважится потерять из виду берег», и добавил: «Если сможешь, найди меня».

Спустя много лет ему позвонили из клиники и сказали, что от него родили 11 женщин, которые живут в Австралии. Аллен очень обрадовался и начал искать своих детей. За четыре года 59-летнему Аллену удалось обнаружить четверых, в том числе 25-летнюю Хлою Элворси (Chloe Allworthy), которая мечтала воссоединиться с ним несколько лет после того, как прочитала послание. Она также помогает отцу в поисках своих братьев и сестер.

Аллен утверждает, что хочет найти детей не только из сентиментальных соображений, но также желает предупредить их о возможных врожденных проблемах со здоровьем. У него диагностировали раннюю стадию болезни Паркинсона.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man discovers he has 11 children in bizarre phone call after they find hidden message he left them
Австралийка забеременеет от мертвого партнера
Американка нашла 12 тайных детей своего отца-многоженца
Донор спермы рассказал о тайном зачатии десятков детей
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

«Здесь гораздо меньше понтов»

История россиянки о жизни в Вене
12:55Сегодня

Школьник тайком потратил все деньги матери-инвалида на онлайн-игру

10:22Сегодня

Продавец приклеил рыбам глаза и поплатился

08:34Сегодня

Зять проник в морг и похитил мертвую тещу

Из жизни00:0128 августа

«Полиция развозит пьяных по домам»

История москвички, переехавшей в Исландию
20:5831 августа

Из магазина обуви украли только правые ботинки

15:44 2 сентября

Россиянин продаст кота-экстрасенса за пять миллионов рублей

15:22 1 сентября

Пешие прогулки помогли ветерану найти 50 тысяч долларов на лечение жены

Из жизни16:5522 августа
Елена Булыгина показывает собаку породы японский шпиц судье из Финляндии Кари Ярвинену.

У собак есть свои секреты

На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
20:2831 августа

Подпитый японец вывалился с парома и очутился на необитаемом острове

09:13 2 сентября

Медведь обнаружил новый способ развлечься и оккупировал гамак

19:3431 августа

Пять гималайских медведей более 20 лет терпели пытки в ржавых клетках

Россия
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
Депортированного в Россию чеченца похитили из дома
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Знаки на российских дорогах начнут самостоятельно менять разрешенную скорость
Военным запретили совещаться по ночам и в выходные
В Кремле предупредили о неизбежных последствиях убийства Захарченко
Все материалы
Мир
Последний герой
Маккейна хоронит вся Америка. Его гроб понесет россиянин
Женщин в Малайзии побили палками за лесбийский секс
В США неизвестный подстрелил 10 человек во время игры в кости
Европа оказалась под угрозой из-за афганских террористов
Соратник Ассанжа пропал в Норвегии
«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
Борис Ельцин и Билл Клинтон«В мире больше нет секретов»
Что Ельцин говорил Клинтону про Крым, Путина и будущее России
Все материалы
Бывший СССР
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Россию заподозрили в создании искусственных очередей на границе с Крымом
Опубликована запись разговора российских пранкеров с министром обороны Украины
Песков поведал об «угрозах» Путина в адрес Порошенко
В Донбассе заметили высокопоставленных военных из США и Канады
Сотни тысяч человек прошли по Донецку за гробом Захарченко
Все материалы
Экономика
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
Маска пытались сместить с поста главы Tesla
Илон МаскСела батарейка
Илон Маск тянет Tesla на дно. Не спасет даже марихуана
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Эрдоган призвал отказаться от «вредоносного» доллара
Сбербанк поддержит пенсионеров
В России пересмотрят цены на авиабилеты
Все материалы
Силовые структуры
Магнат в законе
Он стал овощным королем России. Его обвиняли в убийстве главного мафиози страны
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
За тюремщиками начнется тотальная слежка для защиты заключенных
Установлена личность подозреваемого в убийстве полицейского в московском метро
Тюремщики передали следователям 42 видео издевательств над заключенными
Появилось видео скрывающегося с места преступления убийцы полицейского
Все материалы
Наука и техника
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Смертельная забава
Возрождение динозавров стало реальностью: Jurassic World Evolution
Названа смертельная опасность физических нагрузок
Су-35 назвали худшим кошмаром ВВС США
Разработан истребитель-гибрид для борьбы с Россией
В США раскрыли планы ядерного уничтожения СССР и Китая
Все материалы
Спорт
Весь в белом
Он сделал из «Реала» многомиллионную империю. За что его ненавидят?
Итальянец забил гол ударом пяткой с лета
Другу Макгрегора предрекли уничтожение в бою с чеченцем
Федерер шокировал соперника величайшим ударом в истории
Кадыров решил «без особой задержки» найти нового тренера «Ахмату»
«Россия понравилась, но это другая страна»
Сын первой ракетки СССР играет за Германию. Он в шаге от вершины
«Зенит» впервые в сезоне потерял очки
Все материалы
Культура
Рай на шабаше
Ведьмы, Том Йорк и стена в «Суспирии» и резня от Майка Ли: Венеция-2018
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Евнухи, пожалуй, все-таки ближе к женщинам»
Каким видели секс жители античной, средневековой и фашистcкой Европы
Иосиф броский
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
Шуфутинский допустил создание ремейка «Третье сентября» с Гречкой или Монеточкой
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах величайшей певицы в истории
Фильмы с Азией Ардженто сняли с эфира из-за скандала с совращением подростка
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
В Польше опубликовали карту с российским Крымом
«Невзламываемый» кошелек взломали
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Google поймали на слежке за кредитными картами
«ВКонтакте» выпустила обещанную «защиту» россиян от посадок за репосты
Все материалы
Ценности
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Названы лучшие помолвочные кольца
В России бивни мамонта пустили на новый iPhone
Вернулся джинсовый тренд из 90-х
У модели в рекламе косметики обнаружили усы
Все материалы
Путешествия
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
Раскрыта вероятная причина аварии с загоревшимся самолетом в Сочи
Загранпаспорт стал доступнее
Сотрудник аэропорта умер при эвакуации пассажиров загоревшегося самолета в Сочи
Самолет с пассажирами выкатился за полосу и загорелся в Сочи
Все материалы
Из жизни
«Здесь гораздо меньше понтов»
История россиянки о жизни в Вене
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Пугающие видения
Ночной кошмар и сонный паралич наяву: август глазами обычных людей
Школьник тайком потратил все деньги матери-инвалида на онлайн-игру
Продавец приклеил рыбам глаза и поплатился
Зять проник в морг и похитил мертвую тещу
Россиянин продаст кота-экстрасенса за пять миллионов рублей
Все материалы
Армия Ли
От выпуска холодильников до покупки Volvo — как китайцы из Geely завоевывают мир
Внедорожные микроавтобусы
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник
Видео: Lada за миллион
И другие новинки марки на Московском автосалоне — изучаем вживую
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
McLaren восстановил 21-летний суперкар до состояния нового
Новенький Rolls-Royce Ghost разбили в первую поездку
Honda переделала крошечный родстер S660 в ретрокар
Все материалы
Он вам не диван
Узнаете ли вы эту мебель из советских квартир?
«Жить стало очень хреново»
Откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Старые площади
В Москве все-таки есть дешевые квартиры. Где их искать?
Центробанк зафиксировал рост ипотечной ставки
Цыганский табор проклял отключивших свет и воду коммунальщиков
Пенсионер поселился на сосне и решил позвать Путина в гости
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Все материалы