Генетические данные россиян возьмут под защиту

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите генетической информации российских граждан, который разработал Роспотребнадзор. Документ с поправками в закон «О персональных данных» опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится о том, что в настоящий момент в российском законодательстве «имеется пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала». С ее помощью можно узнать о его здоровье, питании, образе жизни, особенностях поведения, аллергии и чувствительности к лекарствам. Поэтому авторы проекта предложили приравнять сведения о генах к персональным данным, обработка которых возможна только с согласия их владельца.

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«Принятие законопроекта позволит создать необходимую правовую основу для реализации конституционных прав граждан, защиты общественных и государственных интересов, восполнить имеющийся в законодательстве пробел», — говорится в записке.

Директор Центра наук о жизни Сколтеха, профессор Университета Ратгерса (США) Константин Северинов сообщил «Коммерсанту», что информация о геноме лежит в основе тестов на отцовство и материнство, используется для выявления предрасположенности к определенным заболеваниям и для криминалистической идентификации останков. По его мнению, инициатива кабмина преждевременна, так как масштабных генетических исследований в России не проводится и защищать пока нечего. Данную инициативу он счел попыткой вмешаться в личную жизнь населения.

Издание отмечает, что в апреле была утверждена Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019-2027 годы, в рамках которой будет проводиться «комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для медицины».

В октябре 2017-го президент России Владимир Путин объявил, что американцы собирают биологический материал россиян по всей стране и по разным этносам. Вслед за этим в Роспотребнадзоре решили контролировать оборот биоматериалов.

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