Кадыров поручил собрать ДНК россиян

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился провести коллективную сдачу материала на ДНК. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте», объяснив, что исследование поможет беспрепятственно вывезти из стран Ближнего Востока (в первую очередь, Ирака и Сирии) родившихся там детей россиян.

Кадыров напомнил, что возвращением детей он занимается по поручению руководства страны и его подчиненные будут делать всю необходимую черновую работу.

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«До меня стали доходить слухи, что группа матерей с помощью каких-то благотворительных мусульманских фондов собирает средства на адвокатов для подключения их к судебным процессам, — посетовал чеченский лидер. — Я твердо заверяю, что в данном случае никакие адвокаты не нужны. Это лишняя трата времени и чужих средств».

Кадыров добавил, что его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби встретился в Ираке со старшим судьей по делам терроризма. «Достигнута договоренность, что все дела по российским гражданам будут именно у одного судьи», — отметил глава республики.

Вскоре Сабсаби также встретится с осужденными в Ираке россиянками. Приговоры обжалованы.

Кадыров также сообщил, что девочка по имени Табарик, жившая 8 месяцев в багдадском приюте благополучно вернулась в Россию, где у нее появилась новая семья.

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