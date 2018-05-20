Кадыров снял вину с «Исламского государства» за нападение на церковь

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике нет боевиков из запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а ответственность за нападение на церковь несут другие лица. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Чечне нет и никогда не будет никакого "Иблисского государства" и его эмиссаров. А те, кто стояли за событиями в церкви Архангела Михаила, понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом. В этом никому не следует сомневаться», — отметил он.

По мнению главы Чечни, «некие зарубежные сайты» сообщают, что ответственность за любые нападения несут террористы. Они таким образом пытаются внушить всему миру, что ИГ — всесильная организация.

«Я не говорю, что ее сторонники не стали бы отдавать приказ на столь бесчеловечную акцию, но в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер», — добавил Кадыров.

Днем 19 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в столице республики убиты четверо боевиков, которые пытались захватить прихожан православной церкви Архангела Михаила.

Погибли двое сотрудников полиции и один прихожанин, личности нападавших установлены.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!