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«Исламское государство» взяло ответственность за нападение на церковь в Грозном

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Церковь Архангела Михаила

«Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) взяло на себя ответственность за атаку на церковь в Грозном, сообщает Telegram-канал Directorate4.

Днем 19 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в столице республики убиты четверо боевиков, которые пытались захватить прихожан православной церкви Архангела Михаила.

Погибли двое сотрудников полиции и один прихожанин, личности нападавших установлены.

В декабре 2017 года ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Грозном. В ночь на 17 декабря группа вооруженных людей напала на сотрудника полиции и захватила его автомобиль, во время спецоперации, по словам Кадырова, были убиты семь боевиков.

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