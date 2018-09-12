Российские гены станут секретными

Геном россиян войдет в число охраняемой государством информации. Соответствующие поправки в закон о персональных данных разработал Роспотребнадзор, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства, главного государственного санитарного врача России Анну Попову.

«Сегодня мы говорим, что знания о моем геноме — это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему, кто сочтет возможным вытащить из моей клетки крови то, что он сегодня секвенирует (определит генетический код, последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК)», — заявила она.

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По ее словам, в 2006 году, когда в России принимался закон о персональных данных, ученые не умели определять геном быстро и дешево. Благодаря развитию науки процедура стала доступной и потому начала «требовать ответа со стороны регулирующих органов», отметила глава Роспотребнадзора.

Ожидается, что поправки будут внесены на рассмотрение в Госдуму в текущей сессии.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил о том, что некие люди собирают биологический материал российских граждан по разным этносам и в разных регионах. «Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — подчеркнул он. После этого в Роспотребнадзоре предложили контролировать оборот биоматериалов.

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