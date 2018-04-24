Медведев защитил биоматериалы россиян спустя полгода после слов Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила вывоза из страны биоматериалов граждан России. Документ опубликован на сайте правовой информации во вторник, 24 апреля.

По новым правилам вывозить биоматериалы можно будет лишь с разрешения Минздрава, которое будет выдаваться на один год.

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30 октября прошлого года президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, заявил, что по всей стране «целенаправленно и профессионально» собирают биоматериал российских граждан. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что за этим стоят некие эмиссары и неправительственные организации.

В начале ноября первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко рассказал, что вокруг России создается целая система военно-биологических лабораторий. По его словам, сейчас на Украине под Харьковом строят «мощный военный биологический объект». Он уверен, что все это делается для того, чтобы устраивать «биологические диверсии» и дестабилизировать ситуацию в стране.

В июле RT со ссылкой на сайт государственных закупок США сообщил, что одна из структур американских военно-воздушных сил разместила тендер на закупку живых тканей россиян европеоидной расы. Отмечалось, что ведомству нужны образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов.

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