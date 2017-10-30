Рассказ Путина о таинственном сборе биоматериала разошелся на мемы

Рассказ президента России Владимира Путина о неких силах, собирающих биологический материал российских граждан, стал поводом для шуток в социальных сетях.

«Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — сказал глава государства на заседании президентского Совета по правам человека. Что он имел в виду, поняли не все.

Кому-то озвученная российским лидером информация показалась забавной, но некоторые решили поспорить с ним.

— не Рон Уизли (@not_RW) 30 октября 2017, 14:57

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 30 октября 2017, 14:45