Песков растолковал слова Путина о сборе биоматериала россиян

Некие эмиссары и неправительственные организации действительно ведут сбор биологического материала представителей различных российских этносов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 31 октября.

«Эта информация по линии специальных служб РФ. (...) Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется», — сказал представитель Кремля.

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Накануне на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил, что по всей стране «целенаправленно и профессионально» собирают биоматериал российских граждан.

В свою очередь, доктор биологических наук, биоинформатик Михаил Гельфанд отметил, что «собирают данные не всех этносов страны, а только русских». Ученый также исключил возможность создания на основе этого биоматериала генетического оружия.

В июле RT со ссылкой на сайт государственных закупок США сообщил, что одна из структур американских Военно-воздушных сил разместила тендер на закупку живых тканей россиян европеоидной расы. Отмечалось, что ведомству нужны образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов. В документе подчеркивалось, что заказчик не будет рассматривать образцы тканей с Украины.