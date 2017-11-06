Россия
 

«Россия 24» узнала о планах мурманских чиновников вывезти слюну россиян за рубеж

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Биологические материалы россиян уже неоднократно пытались вывезти за границу и передать их иностранцам. Об этом говорится в одном из свежих сюжетов еженедельной телепрограммы «Вести недели».

Журналисты телеканала «Россия 24» выяснили, что в 2016 и 2017 годах через российскую границу хотели перевезти биоматериалы как минимум трижды. В частности, в прошлом году была попытка переправить в Норвегию 430 проб слюны российских граждан. Авторы сюжета отмечают, что транспортировка образцов была организована чиновниками из местного министерства здравоохранения — якобы для изучения воздействия алкоголя и наркотиков на организм человека. Исполняющий обязанности заместителя начальника мурманской таможни Альберт Дужак рассказал телеканалу, что им удалось предотвратить передачу российской слюны норвежцам — она не была задекларирована и на нее не было разрешительных документов. В итоге госслужащих оштрафовали.

По информации канала, в Самарской области некая иностранная некоммерческая организация «проявляла интерес» к российским биоматериалам и хотела выяснить, как воздействуют некие вредные вещества на здоровье мужчин. А зарегистрированная в Санкт-Петербурге фирма якобы пыталась продать Соединенным Штатам 20 тысяч отобранных в Нижегородской области проб крови.

«Биоматериал — это ключ, благодаря которому о каждом из нас можно узнать все, что угодно. А теперь представьте, что речь идет о сотруднике оборонного предприятия или о том, кто работает в атомной промышленности или в секретном НИИ», — обращается к зрителю корреспондент.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко рассказал телеканалу, что вокруг России создается целая система военно-биологических лабораторий. По его словам, сейчас на Украине под Харьковом строят «мощный военный биологический объект». Он уверен: все это делается для того, чтобы устраивать «биологические диверсии» и дестабилизировать ситуацию в стране.

В заключение журналисты предупреждают, что в руках врага информация о здоровье россиян может стать настоящим оружием против России. «Данные о том, каким заболеваниям подвержены целые города и регионы, позволят установить, как говорят ученые, мишени в организме человека. Это своего рода бомба замедленного действия. Ни под какие конвенции такие заболевания не подпадают. А потом все это можно будет списать на экологию», — заключают авторы ролика.

В конце октября президент Владимир Путин рассказал, что по всей стране «целенаправленно и профессионально» собирают биоматериал российских граждан разных этносов и в разных регионах. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что за этим стоят некие эмиссары и неправительственные организации.

В июле 2017 года RT со ссылкой на сайт государственных закупок США сообщал, что американские военные хотели купить образцы тканей россиян европеоидной расы. Их интересовали образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов.

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