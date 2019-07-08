Россия рекордно вложилась в науку

За последние восемь лет Россия вдвое увеличила объем вложений в науку. Таким мнением поделился заместитель председателя российского правительства Дмитрий Козак на десятой международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, пишет «Газета.ру».

«Мы входим сегодня в десятку стран по доле затрат на научные исследования в структуре ВВП», — отметил чиновник. По его словам, с 2010 года объем выделяемых на научные исследования средств увеличился более чем в два раза и за минувший год достиг 1 триллиона 100 миллиардов рублей.

Козак добавил, что работа по нацпроектам способствует росту конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Ранее 8 июля сообщалось, что к 2021 году в России появится поисковая платформа, которая позволит изобретателям получать данные о выданных в мире патентах. «Платформа будет вводиться в эксплуатацию частями, по мере готовности сервисов. Как только будет готов реестр 3D-изображений для интеллектуальной собственности, мы сразу его введем», — уточнил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

Цель нацпроекта «Наука», в частности, состоит в том, чтобы к 2024 году Россия в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!