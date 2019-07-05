Определены участники создания российского научного центра мирового уровня

К созданию научного центра мирового уровня (НЦМУ) может быть привлечен Удмуртский государственный университет (УдГУ), рассказал ТАСС директор Института математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения РАН Николай Лукоянов.

По его словам, уже есть договоренности с представителями УдГУ, Уральского федерального университета и Института математики и механики им. Н.Н. Красовского. Помимо этого, возможно, к работе привлекут ученых из Челябинска.

Центр, как отметил Лукоянов, будет создаваться по схеме консорциума трех организаций.

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5 июля Минобрнауки утвердило правила конкурсного отбора научных центров мирового уровня (НЦМУ), а также объявило прием заявок на первую очередь конкурса, победители которого получат гранты на создание четырех математических центров в рамках национального проекта «Наука». Заявки будут приниматься до 5 августа включительно.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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