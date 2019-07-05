В России объявили конкурс по созданию математических центров мирового уровня

Министерство науки и высшего образования России утвердило правила конкурсного отбора научных центров мирового уровня (НЦМУ), а также объявило прием заявок на первую очередь конкурса, победители которого получат гранты на создание четырех математических центров. Об этом пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

«В дальнейшем предполагается также создание НЦМУ, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития», — рассказали в пресс-службе министерства.

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Заявки будут приниматься до 5 августа включительно. Помимо них необходимо предоставить проект программы создания и развития будущего математического НЦМУ, который, в частности, должен содержать информацию о наличии научных заделов, публикационной активности работников (в том числе с учетом показателей цитируемости публикаций в международных базах данных), привлечении к работе центра научных кадров.

Максимальный размер грантов на создание центров до 2020 года составит не более 960 миллионов рублей. Отмечается, что целевые показатели деятельности НЦМУ должны обеспечивать достижение результатов национального проекта «Наука» и входящего в его состав федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации».

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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