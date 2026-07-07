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12:02, 7 июля 2026Спорт

В Великобритании призвали главу ФИФА уйти в отставку

Член парламента Великобритании Дейви призвал главу ФИФА Инфантино уйти в отставку
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Paul Childs / Reuters

Член парламента Великобритании Эд Дейви на своей странице в социальной сети X призвал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уйти в отставку.

Политик посчитал, что на посту должен работать человек, который искоренит коррупцию в организации. «Независимо от места проведения, чемпионат мира принадлежит болельщикам, а не таким гангстерам, как Дональд Трамп», — заявил он.

Ранее журналист The Guardian Ромен Молина сообщил, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зреет план сменить Инфантино после отмены красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Европейские функционеры обеспокоены тем, что решение Инфантино в пользу Балогуна может быть воспринято как политическое вмешательство и нарушение принципов независимости организации.

О допуске Балогуна стало известно 5 июля. Перед этим Инфантино позвонил Трамп и попросил главу ФИФА пересмотреть ситуацию с красной карточкой.

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