В России появится первый центр турнирного движения школьников

В Екатеринбурге на базе специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) создадут центр турнирного движения школьников. Об этом сообщил директор СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов, передает в пятницу, 5 июля, ТАСС.

По его словам, одной из целей проекта является систематическое проведение турниров юных химиков, биологов и физиков, а также регулярных семинаров для всех учителей региона.

«Это движение (...) базируется не просто на глубоких предметных знаниях, а еще и на soft skills: на универсальных компетенциях, умении работать в команде, умении эффективно и результативно докладывать, участвовать в полемике, конструировать модели», — заверил собеседник агентства.

Мартьянов подчеркнул, что подобная инициатива впервые реализуется на территории страны.

Отмечается, что СУНЦ УрФУ на постоянной основе работает с талантливыми школьниками Урала, Поволжья и Западной Сибири, а также ежегодно организует мероприятия для них и официально представляет интересы турнирного движения страны.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Наука», который был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!