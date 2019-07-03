Российский регион заинтересовался продвижением науки

Омская область может присоединиться к реализации нацпроекта «Наука». Об этом в среду, 3 июля, сообщается на портале правительства региона.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время власти занимаются проработкой данного вопроса. Также рассматривается возможность участия региона в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

По данным портала, на данный момент Омская область участвует в реализации 10 национальных проектов. В рамках их выполнения в регионе уже разработаны и утверждены 46 региональных проектов. Ожидается, что всего на их реализацию в области будет выделено более 130 миллиардов рублей, 11 из них — уже в 2019 году.

Контролировать работу в этом направлении будет лично губернатор Омской области Александр Бурков.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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