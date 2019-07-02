В российских синхротронах увидели конкурентов западным аналогам

Синхротронные установки поколения 4+, которые планируется создать в России в рамках нацпроекта «Наука», превзойдут многие зарубежные аналоги. Об этом во вторник, 2 июля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

«Во всяком случае мы так рассчитываем, и те сроки, которые обозначил нам президент страны [Владимир Путин], являются весьма амбициозными», — отметила вице-премьер в ходе симпозиума «Ядерная медицина» в рамках седьмой европейской конференции по рассеянию нейтронов в Санкт-Петербурге.

По ее словам, новые синхротроны позволят изучить многие ключевые быстропротекающие и многостадийные процессы в живой и неживой природе. Это в свою очередь даст ученым возможность создавать новые лекарства и разрабатывать новые методики лечения.

Голикова уточнила, что всего на создание подобных установок класса мегасайенс в рамках нацпроекта направят более 100 миллиардов рублей. Из них около 94 миллиардов выделят из федерального бюджета, еще минимум 7 миллиардов — из внебюджетных источников.

Создание синхротронных центров ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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