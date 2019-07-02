В России займутся созданием природоподобных технологий на базе синхротрона

Синхротронный центр на острове Русский в Приморском крае станет одной из баз для создания в России природоподобных технологий (комплекс технологий, созданных человеком, но воспроизводящих процессы природы). Об этом во вторник, 2 июля, сообщил ТАСС президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По его словам, аналогичные центры будут созданы в Сибири, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. «Сейчас в рамках программы мегасайенс у нас начинается строительство целого ряда мощных объектов... Речь идет и о нейтронных центрах, и о синхротронных, и об ускорительных», — пояснил Ковальчук.

Он подчеркнул, что такие центры также автоматически станут «мощнейшими интеграторами» для развития ядерных медицинских технологий.

Ранее в июле сообщалось, что у синхротрона в Новосибирской области может появиться собственный центр внедрения инноваций. Отмечалось, что благодаря ему работающим там ученым будет проще получать содействие в привлечении инвестиций, а также регистрировать лицензии и патенты.

Создание синхротронных центров ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!