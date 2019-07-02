В России появится «биржа наставников» для юных техников

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ), фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив (АСИ) до конца 2019 года запустят «Биржу наставников» для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков. Об этом во вторник, 2 июля, сообщается на сайте Кружкового движения.

Как отмечается, биржа заработает в рамках проекта «Академия наставников». Благодаря ей работодатели, в числе которых вузы, образовательные центры, Центры молодежного инновационного творчества, «Кванториумы» и различные кружки, смогут размещать на открытой платформе вакансии для наставников-стажеров, а сами потенциальные наставники получат возможность создавать там свои портфолио и находить предложения по трудоустройству.

Ожидается, что запуск «Биржи наставников» позволит автоматизировать, ускорить и упростить процесс поиска мест для стажировок и трудоустройства. При этом сервис синхронизируют с системой поддержки лидеров Leader ID и цифровой платформой управления талантами Кружкового движения НТИ.

«В образовательной системе сформировался устойчивый запрос на наставников для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков НТИ, "Академия" их успешно готовит, а "Биржа" поможет каждому наставнику занять свое место, сформировать его "цифровой след", собрать в одной базе успехи и опыт», — пояснил лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрий Земцов.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Ее реализация, в частности, будет проходить в рамках нацпроекта «Наука», который в том числе предполагает создание в стране 14 центров компетенций НТИ к 2024 году. Всего на этот нацпроект планируется выделить более 635 миллиардов рублей.

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