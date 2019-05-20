Медведев взялся за омоложение науки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручения по улучшению условий для молодых ученых, в частности, связанных с жильем и доступности современного оборудования. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 20 мая.

Выступая на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, Медведев отметил необходимость омоложения российской науки. Новые поручения направлены на решение этого вопроса, заявил он.

Медведев также призвал обеспечить условия для эффективной работы научных центров и лабораторий, а также заинтересовать бизнес в финансировании исследований.

В начале апреля глава кабмина анонсировал повышение зарплат научным сотрудникам. По его словам, на эти цели будет направлено более пяти миллиардов рублей. Ранее он указал на востребованность разработок российских ученых.

В феврале о важности привлечения в науку молодежи говорил президент Владимир Путин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!