Медведев отметил востребованность достижений ученых

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил лауреатов премии правительства страны в области науки и техники за 2018 год и поблагодарил их за работу. Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

Лауреаты смогли предложить собственные и нестандартные идеи, которые были оценены премией в различных областях, в том числе в генетических технологиях, медицине, сельском хозяйстве, геологии, подчеркнул премьер в своем выступлении. «Мы ждем серьезной отдачи от национального проекта "Наука", который является сейчас главным ориентиром для того, чтобы нам развивать нашу науку и технику», — отметил Дмитрий Медведев, по словам которого, только из федерального бюджета в ближайшие три года на этот проект будет направлено 135 миллиардов рублей. Финансирование идет также и по другим направлениям.

Дмитрий Медведев отметил, что у российской науки огромный потенциал, и что самая главная задача — его раскрыть. «Именно поэтому наша страна имеет все шансы быть в пятерке ведущих стран мира, которые ведут исследования и разработки в сфере научно-технологического развития», — подчеркнул председатель правительства России.

В 2018 году премиями правительства в области науки и техники отмечена 21 работа, в том числе 6 работ молодых ученых. Лауреатами стали 220 человек, в том числе 12 академиков и 3 член-корреспондента Российской академии наук. Среди авторов работ представители более 20 субъектов Федерации.

Одним из наиболее востребованных и социально значимых проектов, удостоившихся премии, эксперты называли работу под руководством академика Александра Румянцева, генерального директора «Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева». Она направлена на обеспечение российских пациентов с гемофилией высокотехнологичными отечественными препаратами, произведенными по рекомбинантной технологии. В результате 10-летнего труда сегодня в России уже налажен выпуск таких лекарственных средств, а компания «Генериум», которая их производит, стала единственной в мире компанией, способной обеспечить пациентов сразу всеми тремя видами рекомбинантных факторов свертывания крови для лечения гемофилии А, В и ингибиторной формы. Кроме того, обеспечение пациентов отечественными препаратами позволяет сэкономить средства государственного бюджета.

За активное участие в реализации проекта по «разработке, промышленному производству и масштабному внедрению полного спектра отечественных препаратов рекомбинантных факторов свертывания крови VII, VIII и IX для лечения гемофилии» премии были удостоены: ректор Самарского государственного медицинского университета, академик Геннадий Котельников и проректор этого вуза, профессор Игорь Давыдкин, заведующая городским центром по лечению больных гемофилией при поликлинике №37 Санкт-Петербурга Татьяна Андреева, заведующий отделом гемофилии и других коагулопатий НМИЦ гематологии, профессор Владимир Зоренко, председатель совета директоров компании «Фармстандарт» Виктор Харитонин, президент «Международного биотехнологического центра «Генериум» Александр Шустер и генеральный директор компании «Генериум» Дмитрий Кудлай.