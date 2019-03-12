Воробьев обсудил с Медведевым модернизацию Щелковского шоссе

Губернатор Московской области заявил о необходимости реконструкции Щелковского шоссе. Проблему пропускной способности федеральной трассы глава региона обсудил с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, передает корреспондент Ленты.ру.

«Жители просто требуют, чтобы мы модернизировали это шоссе. Я хотел бы вас попросить ускорить выпуск постановления, которое позволило бы начать проектирование», — сказал Воробьев.

Медведев, в свою очередь, заверил, что даст соответствующее поручение министерству природных ресурсов и экологии РФ.

«Это всегда тонкая тема, но с учётом того, что это в интересах людей и большое количество населения, которое проживает именно в этих частях Московской области, хотелось бы, чтобы трасса была более современной, а стало быть, её пропускная способность стала выше, — сказал он.

Воробьев уточнил, что дорожники намерены обновить участок дорожного полотна, расположенный в 19 км от МКАД. По его словам, это разгрузит Щелковское шоссе, Звездный городок и Балашиху.