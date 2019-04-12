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Путин пообещал решить жилищный вопрос молодых ученых

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассказал о возможных вариантах решения жилищного вопроса российских молодых ученых. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» глава государства отметил, что не исключает возможности запуска субсидированной ипотеки для молодых ученых. «Возможное субсидирование ипотеки — об этом можно подумать дополнительно», — сказал Путин, добавив при этом, что еще одним способом помочь молодым ученым с жильем может стать механизм жилищных кооперативов.

Сочетание обоих инструментов может дать хороший эффект, отметил Путин. Президент напомнил, что бесплатные участки под жилищные кооперативы для молодых ученых выдает ДОМ.РФ, и пообещал ученым выдать поручения по активизации такой работы в интересах научного сообщества.

Ранее Путин заявлял о необходимости привлекать молодых ученых в российскую науку. «Безусловно, привлечение молодых, перспективных кадров в науку будет продолжено, как и выстраивание в единую систему школ одаренных ребят, ведущих вузов, аспирантов, пока работающих в различных лабораториях, научных центрах мирового уровня», — сказал президент, отметив также, что в стране продолжает расти число исследователей в возрасте до 39 лет. В науку сегодня приходят «сильные, талантливые молодые люди», добавил глава государства.

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