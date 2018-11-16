Воробьев встретился с получателями соципотеки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с 10 учителями и воспитателями, получившими свидетельства на жилищную субсидию по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 16 ноября.

Мероприятие состоялось в доме областного правительства.

«В регионе более трех лет действует программа "Социальная ипотека". Она касается врачей, учителей, воспитателей, ученых, с недавнего времени и молодых специалистов. Мы выделяем средства для того, чтобы люди этих важных профессий могли приобрести жилье и остались в Подмосковье, чтобы приезжали новые учителя и врачи к нам», — сказал Воробьев.

В свою очередь, министр образования Ольга Забралова отметила, что в этом году в программу добавили воспитателей детских садов. Также в ней могут принять участие медики, ученые, спортивные инструктора, тренеры, специалисты в сфере ОПК, уточняется на сайте областного правительства.

Всего до конца года сертификатами должны быть обеспечены почти 500 человек. Ранее губернатор заверил, что программа будет продолжена, а также отметил, что она помогает решать кадровые вопросы.