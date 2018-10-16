Новых спортивных специалистов включили в программу соципотеки Подмосковья

Соципотеку для тренеров-преподавателей физкультуры Московской области сделали доступней: жилье на льготных условиях смогут приобрести специалисты по адаптивной физической культуре. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Требование к стажу изменено с пяти лет до трех лет; повышен возраст: мужчины до 50 лет, женщины до 45 лет», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков напомнил, что подача документов для участия во втором этапе «Социальной ипотеки» закончится 19 октября. По его словам, до конца года еще 15 тренеров, работающих в спортивных школах, получат субсидии на улучшение жилищных условий. На эти цели в бюджете предусмотрено около 50 миллионов рублей.

Социальная ипотека были инициирована губернатором Андреем Воробьевым. Изначально она была рассчитана лишь на работников бюджетной сферы, однако весной перечень участников был расширен. По словам главы региона, программа пользуется большим спросом.