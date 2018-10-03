Десять учителей и воспитателей Подмосковья получили свидетельства на соципотеку

Десять учителей и воспитателей Подмосковья получили свидетельства на жилищную субсидию по губернаторской программе, всего в этом году программой будут охвачены 50 специалистов, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 3 октября.

«Претендовать на получение соципотеки могут учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики и английского языка, имеющие трудовой стаж не менее пяти лет, а также первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень», — рассказала Забралова.

Министр отметила, что с этого года в программе впервые могут принять участие воспитатели дошкольных образовательных учреждений.

«Отдельный вектор нашей работы направлен на привлечение в образовательные учреждения молодых и талантливых педагогов», — добавила она.

Ранее в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя и вручил награды лучшим специалистам. Он призвал сделать систему образования одной из лучших в стране и подчеркнул, что правительство активно работает в этом направлении. Губернатор напомнил, что распорядился увеличить зарплату учителям. Однако, по его словам, многое еще предстоит сделать, в частности построить новые современные школы.