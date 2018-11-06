Еще 10 подмосковных учителей и воспитателей получат соципотеку

Свидетельства на жилищную субсидию вручат 10 учителям и воспитателям Подмосковья, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 6 ноября.

«В этом году сертификаты уже получили 47 работников сферы образования. (...) Данная программа является отличным подспорьем для профессиональной реализации», — отметила Забралова.

Министр отметила, что ионизированная губернатором программа позволяет подмосковным специалистам улучшать жилищные условия без «серьезного финансового обременения». Она также напомнила, что претендовать на субсидии могут учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики и английского языка. При этом они должны проработать в регионе не менее 10 лет и быть не старше 45 лет. Немаловажным критерием являются профессиональные достижения кандидатов, добавила она.

Торжественное вручение сертификатов запланировано на 8 ноября.

3 октября 10 учителей получили свидетельства на жилищную субсидию. Ранее в программу были включены специалисты в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК). До этого программа была рассчитана исключительно на работников бюджетной сферы.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года.