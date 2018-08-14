Подмосковные тренеры станут участниками программы соципотеки

Около 20 тренеров, работающих в Московской области, получат свидетельства о праве на социальную ипотеку до конца этого года, сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 14 августа.

«Первые пять тренеров-преподавателей получат свидетельства о праве на соципотеку до конца августа, еще 14 — до конца года», — утончил он.

Министр напомнил, что недавно у подмосковных спортивных тренеров также появилась возможность получить жилье по региональной программе улучшения жилищных условий.

Ранее Руслан Тагиев сообщил, что до конца месяца льготные субсидии на соципотеку получат более 70 молодых специалистов в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На эти цели из региональной казны выделено более 90 миллионов рублей.

Программа «Социальная ипотека» была введена два года назад по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В прошлом году при поддержке правительства жилье смогли приобрести около 700 семей учителей, врачей и ученых. За время действия программы на субсидии было выделено 1,3 миллиарда рублей. С каждым годом программа набирает популярность, отмечается на сайте областного правительства. В связи с этим было принято решение расширить перечень специалистов, которые могут рассчитывать финансовую помощь.