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Воробьев вручил ключи от нового жилья врачам Воскресенска

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил врачам из двух больниц Воскресенска ключи от новых квартир, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 8 августа.

«Я сегодня приехал в Воскресенск, в том числе, чтобы вручить ключи. Очень приятно, что в числе тех, кто получил ключи, врачи, которые занимаются общей практикой. Но самые дефицитные — врачи узкой направленности», — сказал Воробьев.

Медики получили ключи от муниципального жилья, которое может быть приватизировано через шесть лет. Всего в регионе в этом году служебное жилье предоставили 134 врачам, уточняется в сообщении на сайте областного правительства.

В ходе визита в Воскресенск губернатор также вышел на лед с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Химик».

Ранее глава региона поставил задачу привлекать на работу в подмосковные клиники узких специалистов. По его словам, в здравоохранении кадровый дефицит недопустим. Ранее Воробьев распорядился ввести надбавки для ряда медицинских специалистов. Кроме того, в регионе продолжает действовать социальная ипотека, которая позволяет приобретать жилье на льготных условиях.

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