Воробьев сыграл в хоккей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в Воскресенск вышел на лед с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Химик». Об этом в среду, 8 августа, передает корреспондент «Ленты.ру».

Главу региона сопровождали также двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин и победитель зимних Олимпийских игр Валерий Каменский.

«Мы приехали, чтобы поддержать школу, она набирает обороты, спасибо ветеранам, которые внимание уделяют, приезжают к себе на родину, общаются с тренерами, родителями. Пока здесь нет команды мастеров, но здесь есть легенды, на которые можно равняться», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что фигурное катание и хоккей очень популярны в регионе. После матча именитые хоккеисты вручили юным спортсменам комплекты формы. Губернатор отметил, что власти уделяют большое внимание развитию детского спорта.

Как уточняется на сайте областного правительства, в настоящее время хоккеем в Подмосковье занимаются более 36 тысяч человек.

Накануне министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков рассказал, что инфраструктура, построенная для чемпионата мира по футболу, будет использоваться для создания различных спортивных центров и секций.