Сибирский синхротрон обрастет новыми территориями

Власти Новосибирской области готовы вдвое увеличить территории, выделяемые под реализацию проекта Новосибирского научного центра («Академгородок 2.0»), где, в частности, появится источник синхротронного излучения «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов). Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте правительства региона.

Соответствующее решение может быть принято в случае, если оно получит одобрение Совета по синхротронным исследованиям России. «Мы также создаем здесь резервы территории и инженерной инфраструктуры для будущего долгосрочного развития Новосибирского научного центра», — пояснил губернатор области Андрей Травников.

По его словам, в настоящее время под «Академгородок 2.0» уже выделено около 12 тысяч гектаров. Он также отметил, что всего «Академгородок 2.0» включит в себя 31 исследовательский и внедренческий проект, при этом власти также планируют реализовать там 67 проектов развития транспортной и логистической инфраструктуры, социальной сферы и энергетики.

Травников добавил, что интерес к Новосибирскому научному центру уже проявили крупные российские госкорпорации — «Росатом», «Ростех» и «Роснано», а также предприятия электронной, инструментальной, нефтегазовой, химической и биомедицинской промышленности.

Строительство «СКИФ» будет вестись в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!