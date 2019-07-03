К созданию российских синхротронов привлекут иностранных ученых

К созданию и эксплуатации синхротронных и нейтронных центров в России привлекут иностранных ученых. Об этом в среду, 3 июля, заявил замглавы Министерства науки и высшего образования Григорий Трубников, передает ТАСС.

По его словам, проект создания в России сети центров класса «мегасайенс» предполагает открытие междисциплинарного центра с использованием синхротронного излучения на острове Русский и междисциплинарного центра на базе источника синхротронного излучения поколения 4+ в Новосибирске, а также глубокую модернизацию и создание новых исследовательских станций с международным участием на базе нейтронного источника «Пик» и создаваемого международного центра в Гатчине. Кроме того, планируется существенно модернизировать синхротронный источник в московском Курчатовском институте.

«Все эти элементы инфраструктуры изначально предполагают международный формат», — пояснил Трубников.

Он также отметил, что новые центры станут сетью научных институций, которые должны «сообща работать над прорывными направлениями науки». В частности, они будут обмениваться данными и научными программами, также взаимодействие будет происходить на уровне персонала и пользователей.

Создание синхротронных центров ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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