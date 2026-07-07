Онищенко оценил влияние на российских школьников отмены домашнего задания

Онищенко: Отмена домашнего задания в первых классах положительно скажется на здоровье

Отмена домашнего задания в первых классах положительно скажется на здоровье российских школьников. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

«Мы давно настаивали на этой норме, это будет хорошо. Детям, конечно, станет легче. Поэтому это правильное и нужное решение во имя здоровья детей», — обозначил Онищенко.

По его словам, сегодняшние дети уже до первого класса должны уметь считать и писать, поэтому снижение нагрузки скажется положительно на самочувствии школьников.

При этом он не исключил изменения в школьной программы, при которой пройденный материал с первоклассниками придется закреплять непосредственно на уроке.

Ранее в Минпросвещения заявили, что первоклассникам в России больше не будут задавать домашние задания. Нововведения будут действовать уже с нового учебного года — с 1 сентября.