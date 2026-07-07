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12:05, 7 июля 2026Наука и техника

Популярный способ очистки смартфона внезапно оказался опасным

BGR: Спиртовые салфетки назвали опасными для защитного покрытия экрана смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

Очистители с содержанием спирта назвали опасными для смартфонов. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа, сославшись на исследование Университета Аризоны, напомнили, что корпус смартфона может быть в 10 раз грязнее, чем ободок унитаза. Также они отметили, что часто пользователи очищают дисплей и корпус девайса спиртовыми салфетками. Авторы подчеркнули, что этот способ очистки может быть небезопасным для гаджета.

Кроме того, специалисты предостерегли пользователей от очистки телефонов с помощью агрессивных химикатов — отбеливателя, аммиака или спирта высокой концентрации. Они объяснили, что салфетки со спиртом или другим очистителем могут уничтожить олеофобное покрытие, которое защищает экран от жира и отпечатков пальцев.

Также журналисты BGR сослались на рекомендации Федеральной комиссии по связи (FCC) США, согласно которым в определенных случаях и очень аккуратно можно чистить корпус и экран устройства салфетками, содержащими 70-процентный спирт. При этом самым безопасным способом очистки аппарата от грязи авторы назвали использованием мыльного раствора и небольшого количества теплой воды.

В начале июля журналисты How-To Geek рассказали, что смартфон может начать перегреваться из-за работающих VPN и 5G. Также перегрев могут вызвать программы, сохраненные в оперативной памяти.

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