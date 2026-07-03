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20:31, 3 июля 2026Наука и техника

Названы неожиданные причины перегрева смартфона

How-To Geek: Смартфон может перегреться из-за VPN, 5G и программ в фоне
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: nito / Shutterstock / Fotodom

Скрытые программы и функции, работающие в фоновом режиме, могут стать причиной перегрева телефона. Об этом сообщает издание How-To Geek.

В материале назвали причины повышенного нагрева смартфона летом. По словам редактора портала Исмара Хрничевича, повлиять на погоду нельзя, но можно снизить нагрузку на телефон, которая способствует повышению температуры. В первую очередь специалист рассказал, что неожиданной причиной повышенного нагрева могут быть VPN-сервисы — особенно в движении. «Проблема в том, что вашему телефону приходится работать с невероятной нагрузкой, поскольку он постоянно перемещается между базовыми станциями сотовой связи для поддержания соединения», — заметил журналист.

Также температура устройства может расти из-за повышенной нагрузки, которую вызывает 5G-подключение. «Вашему гаджету приходится постоянно сканировать сеть, переподключаться и так далее по кругу», — объяснил Хрничевич.

Третьей причиной нагрева смартфона автор назвал фоновые процессы. Например, при движении в автомобиле работающий навигатор постоянно обращается к интернету, GPS и прочим функциям устройства.

Ранее авторы издания How-To Geek посоветовали при перегреве смартфона сразу же отнести аппарат в прохладное место. Также журналисты рекомендовали отключить на таком устройстве зарядку и закрыть «тяжелые» приложения.

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