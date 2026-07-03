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16:01, 3 июля 2026Наука и техника

Перечислены безопасные способы охлаждения смартфона в жару

How-To Geek: Смартфон посоветовали сразу же отнести в прохладное место при перегреве
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sergey causelove / Shutterstock / Fotodom

Если смартфон перегрелся, нужно немедленно отнести его в прохладное место. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Специалисты портала перечислили способы безопасного охлаждения телефона в жару. В случае перегрева авторы рекомендовали немедленно прекратить пользоваться аппаратом и перенести его в прохладное место. «Конечно, уберите его с прямых солнечных лучей, отключите от сети, если он заряжается, и закройте все запущенные ресурсоемкие приложения», — заметили журналисты.

Авторы посоветовали отнести устройство в затененное, хорошо проветриваемое место или рядом с вентилятором. Во время поездки в автомобиле лучше направить на гаджет потоки воздуха кондиционера. В материале говорится, что ни в коем случае нельзя остужать смартфон с помощью воды или льда — это может убить аппарат. «Как только телефон станет прохладнее на ощупь, вы можете продолжить пользоваться им в обычном режиме», — подчеркнули специалисты.

Чтобы не допустить перегрева устройства, авторы посоветовали не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, не пользоваться плотными чехлами, не заряжать и не включать «тяжелые» приложения во время жары.

В начале июля авторы издания CNet заявили, что пользователям необязательно оставлять смартфоны в сети на ночь, так как их можно быстро зарядить утром. Журналисты объяснили, что все новые телефоны поддерживают быструю зарядку.

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