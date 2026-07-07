Спасатели нашли пропавшую на Колыме группу туристов

Спасатели нашли пропавшую во время сплава в Магаданской области группу туристов

Спасатели нашли пропавшую во время сплава по рекам Иганджа и Армань на Колыме группу туристов, их эвакуировали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В Магаданской области успешно завершены поиски группы туристов, пропавших на реке Армань. Спасатели и авиаторы МЧС России во время облета на вертолете Ми‑8 обнаружили путешественников в 30 километрах от места окончания маршрута, их здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что участники сплава не вернулись в назначенный срок из-за непредвиденной ситуации — лодка оказалась под водой вместе со спутниковым телефоном, из-за чего не удалось подать сигнал бедствия.

Группа туристов пропала в Магаданской области 6 июля. Уточнялось, что участники были зарегистрированы и имели опыт сплава по рекам.