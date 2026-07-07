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12:05, 7 июля 2026Путешествия

Спасатели нашли пропавшую на Колыме группу туристов

Спасатели нашли пропавшую во время сплава в Магаданской области группу туристов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Максим Богодвид / Фотохост Конгресса молодых учёных

Спасатели нашли пропавшую во время сплава по рекам Иганджа и Армань на Колыме группу туристов, их эвакуировали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В Магаданской области успешно завершены поиски группы туристов, пропавших на реке Армань. Спасатели и авиаторы МЧС России во время облета на вертолете Ми‑8 обнаружили путешественников в 30 километрах от места окончания маршрута, их здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что участники сплава не вернулись в назначенный срок из-за непредвиденной ситуации — лодка оказалась под водой вместе со спутниковым телефоном, из-за чего не удалось подать сигнал бедствия.

Группа туристов пропала в Магаданской области 6 июля. Уточнялось, что участники были зарегистрированы и имели опыт сплава по рекам.

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