Российским изобретателям упростят жизнь

К 2021 году в России появится поисковая платформа, которая позволит изобретателям получать данные о выданных в мире патентах. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.

«Платформа будет вводиться в эксплуатацию частями, по мере готовности сервисов. Как только будет готов реестр 3D-изображений для интеллектуальной собственности, мы сразу его введем», — уточнил он.

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По словам Ивлиева, в стране растет число товарных знаков, и это большой плюс для экономики. «Нацпроект "Наука" предполагает ежегодный рост на 10 процентов числа российских заявок по изобретениям до 2024 года. Но это не предел для нашего исследовательского сектора, у нас много изобретений и достижений, которые требуют патентной правовой охраны», — добавил он и подчеркнул, что без этого выход на мировой рынок невозможен.

Цель нацпроекта «Наука», в частности, состоит в том, чтобы к 2024 году Россия в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей.

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