Удмуртские ученые займутся изучением искусственного интеллекта

Две новые научно-исследовательские лаборатории создали при Удмуртском федеральном исследовательском центре Уральского отделения Российской академии наук (УдмФИЦ УрО РАН) в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщается на сайте исследовательского центра.

Как отмечается, одна из лабораторий займется разработкой биосовместимых материалов с программируемыми свойствами и исследованием их взаимодействия с живыми организмами. Сотрудники второй лаборатории, специализирующейся на машинном обучении и обработке «больших» данных производственных киберсистем, будут работать над созданием и использованием методов искусственного интеллекта в создании, обучении и сопровождении информационных и экспертных систем представления и использования знаний в естественно-научных, технических и социогуманитарных направлениях.

По словам директора УдмФИЦ, доктора физико-математических наук, профессора Михаила Альеса, ряд крупных предприятий ОПК уже выразил заинтересованность в результатах исследований созданных лабораторий. «Думаю, что благодаря этому взаимодействию сотрудники лабораторий смогут внести вклад и в развитие предприятий республики, и научного знания в целом», — отметил он.

Альес также подчеркнул, что в лабораториях будут работать не только опытные сотрудники, но и молодые ученые, в том числе те, кто получил гранты и стипендии президента России.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!