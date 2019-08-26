Российский регион выделит почти четыре миллиарда рублей на развитие науки

Власти Нижегородской области вложат в развитие научно-образовательного центра (НОЦ) «Техноплатформа-2035», который создается в регионе в рамках нацпроекта «Наука», 3,6 миллиарда рублей до 2024 года. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил губернатор области Глеб Никитин, передает ТАСС.

По его словам, средства будут выделены из регионального бюджета.

Как отметил Никитин, создание НОЦ позволит увеличить показатель внутреннего регионального продукта (ВРП) на численность занятого населения на 24 процентных пункта. «Если без НОЦ рост этого показателя по сравнению с 2017 годом прогнозируется на уровне 47 процентов, то с учетом деятельности НОЦ — на 71 процент», — пояснил он.

Принимать участие в работе нижегородского НОЦ будут 27 организаций, в том числе три крупнейших института Российской академии наук (РАН): Институт прикладной физики РАН, Институт металлоорганической химии РАН имени Разуваева и Институт химии высокочистых веществ РАН имени Девятых. Ожидается, что специалисты центра займутся разработками в области передовых цифровых технологий, инновационных производств, высокотехнологичной персонализированной медицины и экологии, а также созданием интеллектуальных транспортных систем, компонентов и материалов.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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