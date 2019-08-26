Нацпроекты
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Партия Зеленского разделит абсолютную власть
Первый президент Украины потерял сон без пистолета
Еще один российский город остался без жизненно важного лекарства
Уличного художника Покраса Лампаса приравняли к сатанистам
Собчак перечислила ненавистные россиянам людские черты
Поход туриста в магазин во время отпуска обернулся гибелью
Боевики атаковали столицу Саудовской Аравии
Москвичей предупредили о первых августовских заморозках
ГЛОНАСС перестал быть глобальным
В Москве задержали пытавшегося провезти пакет с порошком чеченского прокурора
Новости партнеров

Российский регион выделит почти четыре миллиарда рублей на развитие науки

Перейти в «Мою Ленту»

Власти Нижегородской области вложат в развитие научно-образовательного центра (НОЦ) «Техноплатформа-2035», который создается в регионе в рамках нацпроекта «Наука», 3,6 миллиарда рублей до 2024 года. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил губернатор области Глеб Никитин, передает ТАСС.

По его словам, средства будут выделены из регионального бюджета.

Как отметил Никитин, создание НОЦ позволит увеличить показатель внутреннего регионального продукта (ВРП) на численность занятого населения на 24 процентных пункта. «Если без НОЦ рост этого показателя по сравнению с 2017 годом прогнозируется на уровне 47 процентов, то с учетом деятельности НОЦ — на 71 процент», — пояснил он.

Принимать участие в работе нижегородского НОЦ будут 27 организаций, в том числе три крупнейших института Российской академии наук (РАН): Институт прикладной физики РАН, Институт металлоорганической химии РАН имени Разуваева и Институт химии высокочистых веществ РАН имени Девятых. Ожидается, что специалисты центра займутся разработками в области передовых цифровых технологий, инновационных производств, высокотехнологичной персонализированной медицины и экологии, а также созданием интеллектуальных транспортных систем, компонентов и материалов.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В российском регионе повысят эффективность переработки углеводородов
Северный Кавказ захотели привлечь к развитию науки
Российский регион захотел развить науку
Нацпроекты
Нацпроекты00:0212 августа

Чем богаты

Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
15:3322 августа

Власти преобразили не понравившийся россиянам парк

16:0523 августа

В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры

15:0222 августа

В российском театре возродят уличных зазывал

Нацпроекты00:0520 июля

Реальный форсаж

Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
16:2223 августа

Россияне рассказали о своем отношении к графику работы

15:2923 августа

К российским предприятиям захотели приставить штатных врачей

17:4921 августа

Отремонтирована дорога к одному из крупнейших морских портов России

Нацпроекты00:05 4 августа

Ставка на сухое

Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
15:5723 августа

Малому бизнесу захотели выдавать онлайн-кредиты

15:1623 августа

Российские ученые создадут искусственного собеседника

15:4221 августа

Сибирские леса после пожаров восстановят при помощи шишек

Россия
Названа причина скачка радиации после взрыва под Северодвинском
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Кремль анонсировал ответ на ракетные испытания США
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
В Кремле рассказали о последствиях краха ракетного договора с США
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8
Все материалы
Мир
Люди в масках открыли стрельбу у популярного парка в Швеции
«Там можно найти пришельцев»
 
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Трамп рассказал о спорах по поводу России на G7
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Трамп пояснил идею взрывать ураганы ядерными бомбами
Все материалы
Бывший СССР
Первый президент Украины потерял сон без пистолета
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
Партия Зеленского разделит абсолютную власть
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Россия предложила «нормандской четверке» тему для обсуждения
Все материалы
Экономика
В работе Сбербанка произошел сбой
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Путин обеспокоился низкими доходами россиян
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
«Северному потоку-2» осталось 25 процентов
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Китай призвал США одуматься и пригрозил новым ударом
Все материалы
Силовые структуры
Причиной гибели россиян при взрыве в Находке назвали разбор гранаты на дому
Однорукий стрелок
В 30-х этот маньяк стал кошмаром Ленинграда. Для его розыска освободили сыщиков из лагерей
В Москве задержали пытавшегося провезти пакет с порошком чеченского прокурора
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Двое напавших на силовиков на митинге в Москве признали вину
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве убивший пешехода и ставший вещдоком Mercedes тайно продали на запчасти
Все материалы
Наука и техника
ГЛОНАСС перестал быть глобальным
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Украинский Ан-124 станет «российским»
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Стыковке «Союза МС-14» помешал просроченный «Курс»
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Все материалы
Спорт
Часть футбольных арбитров захотели заменить на роботов
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
Итальянский клуб попытался уговорить футболиста уехать в Россию
Винни-Топор
Он пил, дрался и «ломал» соперников на футбольном поле, а потом стал кинозведой
Объявлен состав сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы по футболу
«Я не хочу терять праздник!»
Английский футбол рискует измениться до неузнаваемости. Всему виной судьи и технологии
Ибрагимович оформил третий дубль подряд
Все материалы
Культура
С резонансной работы Покраса Лампаса предложили убрать гигантский крест
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским
Исполнитель роли Человека-паука прокомментировал скандал вокруг франшизы
«По лицам здоровых мужиков текут черные слезы»
Она стала очевидцем самого страшного теракта в истории страны и написала книгу о Беслане
Hercules &amp; Love AffairХимия и алхимия
Омолаживающее техно, психоделические ритмы и жесткий эйсид: зачем идти на Gate
В «Гарри Поттере» нашли свидетельство о коммунистических пристрастиях Хагрида
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиянам дали советы по защите детей от травли в интернете
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Блогер инсценировал аварию с участием матери ради лайков и был сурово наказан
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Названы явные признаки скорого увольнения
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
У Божены Рынски появится ребенок после смерти Малашенко
Все материалы
Ценности
На пляжных фото Ким Кардашьян разглядели нелепый фотошоп
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Женщины снялись в своих купальниках 30-летней давности и поделились ощущениями
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Мелания Трамп смутила пользователей сети своим нарядом на саммите G7
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Принца Гарри окрестили «лицемерным и слегка растерянным»
Все материалы
Путешествия
Раскрыта реальная разница между бизнес-классом и «экономом» самолета
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Поход туриста в магазин во время отпуска обернулся гибелью
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Российская путешественница умерла после ДТП на Бали
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Исполнение гимна Украины в самолете сочли «невообразимым идиотизмом»
Все материалы
Из жизни
Женщина украла коляску и забыла в магазине ребенка
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Сбежавший кот вернулся домой спустя 11 лет скитаний
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Мужчина разобрал гараж и обнаружил бесценное средневековое кольцо
«Здесь редко увидишь белую женщину, да еще и с ребенком»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Невнимательность принесла женщине двойной куш
Все материалы
Автомобили от люксовых брендов
Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли
Главным дизайнером Koenigsegg стал россиянин. Что он рисует?
Саша Селипанов известен, в частности, как дизайнер Bugatti Chiron. Заглянем в его рисунки!
Музейная автоклассика в центре Москвы
В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть
Тестируем главный автомобиль трудящихся Чехословакии
Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?
В Ингушетии собрали в одну машину ГАЗ-52 и BMW 740
Названо время и место премьеры внедорожника Aurus
Мотоциклист разогнался до 122 км/ч, стоя на голове
Все материалы
Дом
Найден район Петербурга с аномально дешевым жильем
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Названы самые дорогие квартиры в городах-миллионниках России
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Россиянин продал песок с «дальневосточного гектара» и озолотился
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
Все материалы