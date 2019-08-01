Российский регион захотел развить науку

Власти Саратовской области создали рабочую группу для подготовки заявки на участие в конкурсе на создание в регионе научно-образовательного центра (НОЦ) в рамках нацпроекта «Наука». Об этом в четверг, 1 августа, сообщается на официальном портале областного правительства.

Отмечается, что группу возглавил вице-губернатор области и председатель правительства региона Александр Стрелюхин. Также в нее вошли его заместители, депутаты, руководители крупных промышленных предприятий и ученые.

Как пояснил вошедший в рабочую группу генеральный директор ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» Дмитрий Ханенко, создание НОЦ позволит региону успешно заниматься коммерциализацией инновационных проектов и новых разработок, а также поспособствует его социально-экономическому развитию.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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