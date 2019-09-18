Российский регион обеспечит себя тысячами рабочих мест благодаря науке

Создание в Пермском крае научно-образовательного центра (НОЦ) обеспечит региону около 8 тысяч новых рабочих мест в области недропользования. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила ТАСС министр науки и образования Пермского края Раиса Кассина.

По ее словам, работа НОЦ позволит повысить социально-экономические показатели края. «Это повышение качества жизни и привлекательности региона для жизни, рост экспорта образовательных услуг более чем в три раза», — пояснила министр.

Она отметила, что доходы центра, как ожидается, превысят 20 миллиардов рублей. Кроме того, уточнила Кассина, компании — ведущие партнеры НОЦ планируют до 2024 года инвестировать в промышленный сектор экономики региона в сфере недропользования до 400 миллиардов рублей по специальным контрактам.

НОЦ в Пермском крае, получивший название «Рациональное недропользование», станет одним из пяти первых подобных центров мирового уровня, которые планируется создать в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Всего, согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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