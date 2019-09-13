Выбраны регионы для создания научных центров по сельскому хозяйству

Министерство науки и высшего образования России определило 18 регионов, в которых в рамках национального проекта «Наука» будут созданы селекционно-семеноводческие и селекционно-племенные центры. Об этом сообщил директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Вугар Багиров, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Среди этих регионов — Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Амурская, Воронежская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Новосибирская, Омская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Свердловская и Тамбовская области, республики Северная Осетия — Алания, Татарстан и Крым.

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По словам Багирова, такие центры должны создаваться на базе федеральных научных центров, где «есть биоресурсная коллекция, где проводятся генетические исследования, есть кадровый потенциал, лаборатории, земельные ресурсы».

В текущем году создаются 15 центров в регионах, в следующем — 10. В 2021 году будут созданы еще 35 центров, добавил чиновник.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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