Российским студентам помогут не опаздывать на занятия

На международном форуме в Москве представят новую технологию для умной городской мобильности, в частности, для распределения потоков трафика общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет об искусственном интеллекте, который будет способен подстраивать расписание транспорта под нужды различных групп населения, которые совершают поездки в одно и то же время.

Таким образом возможно налаживание взаимосвязи с расписанием занятий в вузах. «Искусственный интеллект, агрегируя эту информацию, даст рекомендации по корректировке расписания, чтобы избежать перегруженности транспорта и очередей на остановках», — говорится в сообщении.

Презентация технологии запланирована на 11 октября в рамках форума инновационных транспортных технологий «Автонет».

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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