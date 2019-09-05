Раскрыт ход реализации проекта российских «мегасайенс»-установок

В правительстве России в ближайшее время должна быть сформирована программа, которая определит параметры будущих установок класса «мегасайенс», создаваемых в рамках национального проекта «Наука». Об этом в интервью Indicator.Ru заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

По его словам, сейчас завершается обсуждение технических параметров будущих установок в Новосибирске и на острове Русский в Приморском крае. «Для того, чтобы эти установки решали практические задачи, должна появиться специальная программа проведения исследований, где мы хотим определить те научные направления, для решения которых и должны быть созданы такие уникальные установки», — отметил чиновник.

Для обсуждения и определения этих параметров сформирован специальный совет, который и будет рассматривать данную программу, добавил Котюков. Он также напомнил, что необходимость разработки программы была утверждена президентом России Владимиром Путиным.

Программа «мегасайенс»-установок, по словам Котюкова, является масштабной и амбициозной.

Всего на реализацию нацпроекта «Наука» планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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