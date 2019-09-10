Россияне отличились в гонках судов на солнечных батареях

Несколько российских команд заняли победные и призовые места на международных инженерных соревнованиях в Германии, в ходе которых участники создают и демонстрируют плавательные средства на солнечных батареях. Об этом сообщили в пресс-службе «Национального центра инженерных конкурсов и соревнований», передает ТАСС.

Так, группа участников Togliatti Solar Team из Тольяттинского госуниверситета заняла первое место (категория «Экспериментальный»), команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого — второе (категория «Скоростной»), а «Солнечный парус» из Нижнего Новгорода — третье (категория интересующихся альтернативной энергетикой).

Соревнования Wildauer Solarbootregatta состоялись 6-7 сентября в акватории реки Даме. В мероприятии приняли участие также инженерные команды из Германии, Венгрии и Польши. Россию представили 11 команд — шесть школьных и пять студенческих — из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Тольятти, Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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