В России озаботились «кадровым резервом» для науки

Минобрнауки России планирует подготовить «кадровый резерв» для научных и образовательных организаций. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Михаил Котюков, передает ТАСС.

«Наша задача уже в ближайшие годы подготовить не менее 150 перспективных руководителей», — пояснил он. По его словам, уже в настоящее время участники резерва начнут обучение по передовым образовательным программам.

Согласно плану, в дальнейшем они смогут войти в состав ведущих научных организаций и вузов. В частности, отметил Котюков, вместе с Российской академией наук за последние годы был сформирован первый этап ректорского резерва.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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