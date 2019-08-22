Российские ученые создадут «магическую пулю» для лечение рака

В Центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова (ИБХ РАН) открыли лабораторию биомолекулярных технологий для онкотераностики. Об этом сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК), передает ТАСС.

Как уточнили собеседники агентства, специалисты займутся разработкой инновационных методов диагностики и эффективного лечения онкологических заболеваний, в том числе аденокарциномы молочной железы и рака яичников.

«Разработки Центра компетенций сделают возможным реализацию широко известной концепции "магической пули" — идеального агента для терапии и диагностики, который "приходит точно в цель", не имея при этом побочных эффектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о создании препаратов именно в сфере тераностики — области терапии, при которой специальные соединения вводятся в организм, обнаруживают очаг раковых клеток и начинают с ним бороться, при этом не подвергая воздействию здоровые ткани и органы.

Центры компетенций НТИ создаются в России в рамках нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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