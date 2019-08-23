В России предложили стратегию по запрету телефонов в школах

Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила изучить, как в российских школах отреагируют на идею ограничить использование мобильных телефонов, и взять из их опыта лучшее, чтобы внедрить по всей стране.

По ее мнению, таким образом можно разработать и выпустить примерные рекомендации, чтобы школы «не изобретали велосипед, а брали хороший опыт и пользовались». Гумерова отметила, что также необходимо проанализировать, как эти меры влияют на успеваемость, общение учеников друг с другом и их эмоциональное состояние.

«Это не тот вопрос, когда мы можем четко запретить или четко разрешить. Необходимо принимать решения с учетом интересов ребенка», — добавила сенатор.

Ранее Министерство просвещения России рекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Как сообщили в ведомстве, долгое пользование смартфоном и использование его в школе может негативно повлиять на психику ребенка, привести к нарушениям сна и снижению умственной работоспособности. Школам предложили выделить места для хранения гаджетов во время уроков, а также согласовать с родителями способы связи со школьниками.

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Вслед за этим стало известно, что в Чечне такой запрет уже действует. «Инициатива исходила от родителей, педагоги поддержали решение родительских комитетов запретить детям пользоваться мобильными телефонами до конца занятий», — заявил министр образования и науки республики Исмаил Байханов.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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